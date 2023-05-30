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Kirada anlaşamayınca sokağa atıldı, zihinsel engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı

Manisa'da zihinsel engelli 2 çocuğuyla yaşayan Gülnaz Sever (48), kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca evden çıkarıldı. Sokakta kalan Sever ve 2 çocuğu, mahalledeki bir kahvehaneye sığındı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:33
Kirada anlaşamayınca sokağa atıldı, zihinsel engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı
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Hayat pahalılığının en yakıcı biçimde kendini gösterdiği kira fiyatları bir yurttaşı daha evsiz bıraktı. Kira artışı nedeniyle sokağa atılma olaylarının yeni adresi Manisa'nın Yunusemre ilçesi oldu.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde eşi Mustafa Sever tarafından terk edilen Gülnaz Sever, zihinsel engelli çocukları Bahattin (23) ve Cumali (17) ile tek başına kaldı. Engelli 2 çocuğu için aldığı 2 bin 400 TL ile geçimini sağlayan Sever’in ev sahibi, 1000 lira olan kirayı 2 bin liraya çıkardığını söyledi. Ancak Sever, bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyince, 5 gün önce ev sahibi, aileyi evden çıkardı.

Gidecek yeri olmayan Sever ve 2 oğluna mahalleli sahip çıktı. Sokakta kalan Sever ile çocukları, mahalledeki bir kahvehaneye yerleştirildi.

Çok zor durumda kaldığını söyleyen Sever, "2 engelli oğlumla sokakta kaldık. Bize mahalledeki insanlar yemek getiriyor. Manisa'da kimsemiz yok. Kalacak başka bir yer olmadığı için kahvehaneye sığınmak durumunda kaldık. Burada yaşamak çok zor. Çocuklarımla sandalyelerin üzerinde uyuyoruz. Onlarla kalabileceğim bir yer istiyorum" diye konuştu.


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