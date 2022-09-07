Kiraladığı araziye sokak köpekleri için barınak kurdu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:54

Antalya Serik'te hafriyat işleriyle uğraşan iş insanı Mustafa Denizer, 3 yıl önce sokak köpeklerine sahip çıkabilmek için Gedik Mahallesi'ne barınak yaptırdı. Burada köpeklerin bakımıyla ilgilenen Denizer, daha sonra hayvansever arkadaşları ile birlikte 'Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni kurdu.

Bakımını üstlendiği köpeklerin sayısı artınca barınağı büyütme kararı alan Denizer, arkadaşlarıyla 1 yıl önce 10 yıllığına 8 bin metrekarelik araziyi kiraladı. Hayvanseverlerin desteği ile barınağı genişleten Mustafa Denizer, şimdi 3 personel ile 170 sahipsiz köpeğe bakıyor. Barınakta kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış Pitbull cinsi köpeklere ise özel kafeslerde bakılıyor. Burada bakımı yapılan köpekler ayrıca sahiplendiriliyor.

'KÖPEKLER İSİMLERİNİ BİLİYOR'



'Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin ikinci başkanı olarak barınakta günün büyük bölümünü geçirdiğini belirten Mustafa Denizer, "Barınakta 170 sokak köpeği var. Barınağımızdaki hayvanlar için Serik Belediyesi'nden kısırlaştırma konusunda destek alıyoruz. Vatandaşlardan az da olsa mama yardımı geliyor fakat kendi imkanlarımızla köpeklere bakıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizi takip edenler, 'Mama yardımı yapmak istiyoruz' diyor. Biz de kabul ediyoruz. 8 bin metrekarelik araziyi 10 yıllığına kiraladık. Amacımız; barınak yapıp, sahipsiz hayvanlara bakmak" dedi. Her köpeğe tek tek isim verdiğini dile getiren Denizer, "Köpekler ismini biliyor. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor" diye konuştu.