Kiralanan yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi
Orman yangınlarında kullanılmak üzere bakanlığın kiraladığı "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, olası yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Uçaklar İzmir, Antalya, Adana, Muğla ve Balıkesir illerinde ikişerli konuşlanacak, diğer kentlerdeki yangınlara da yönlendirilecek.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yaptığı açıklamada havaların ısınmaya başladığını, olası yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Asıl hava araçları olan uçakları 1 Haziran'dan itibaren hazır hale getireceklerini vurgulayan Derince, "15 Mayıs itibarıyla helikopterlerimizin bazıları geldi ve onlarla şu anda havadan müdahale yapıyoruz." dedi.
İzmir'e Air Tractor tipi 10 uçağın geldiğini belirten Derince, şöyle konuştu:
"Bugün teknik ekibimiz 10 uçağın testini ve kabulünü yaptı. Bu uçaklar hem amfibi özelliği yani suya inerek su ikmali yapabiliyorlar hem de karadan tanker vasıtasıyla su alabiliyor. Havanın ve yakıtın durumuna göre 2 ila 4 ton arasında yakıtla beraber ağırlıkları var. Bu uçaklarımız su ve yüzde 20 retardant (yangının yoğunluğu azaltmak için kullanılan madde) karışımıyla uçacak. Yani 600 kilogram retardant olacak, kalan kısmını da suyla doldurup karışım şeklinde yangına müdahale edecekler. Yaklaşık 3 ton su atabilen bu uçaklar diğerlerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebileceğiz."
Uçakları ihtiyaç durumuna göre keşif uçuşunda da kullanabileceklerini aktaran Derince, yangınla mücadele için helikopterler ve farklı tanker uçakların da geleceğini, böylece hava gücü olarak hazır olacaklarını sözlerine ekledi.
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