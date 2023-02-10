4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi
Avcılar'da 4 yaşındaki Mihrimah Yüsra Arlı çok sevdiği 'Pamuk' ismini verdiği örgü bebeği, depremzede çocuklara gönderdi. Annesine duygularını içeren mektup yazmasını da isteyen Mirnibah, "Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" dedi.
Ambarlı Mahallesi'nde oturan Merve Karaca Arlı'nın iki küçük kızından Mihrimah Yüsra Arlı, ekrandaki afet ile ilgili haberlerden etkilenince annesine oyuncağını göndermek istediğini söyledi.
İki küçük çocuğuna bakabilmek için çalışmayan öğretmen anne
Merve Karaca Arlı ile babası Murat Arlı minik kızlarının bu hareketinden
etkilendi.
"GÜZEL GÜNLER GELECEK"
Annesine duygularını içeren mektup yazmasını isteyen minik kız, “Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" derken, elele tutuşan iki çocuğun resmini çizdi.
Mihrimah Yüsna Arlı, depremde evleri yıkılanlara çok üzüldüğünü onlar için dua ettiğini, oyuncağının ulaştığı çocukla bir gün görüşmeyi umduğunu ekledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- Bu hale nasıl geldi?
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti