4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:54

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Merve Karaca Arlı'nın iki küçük kızından Mihrimah Yüsra Arlı, ekrandaki afet ile ilgili haberlerden etkilenince annesine oyuncağını göndermek istediğini söyledi.

İki küçük çocuğuna bakabilmek için çalışmayan öğretmen anne Merve Karaca Arlı ile babası Murat Arlı minik kızlarının bu hareketinden etkilendi.

"GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Annesine duygularını içeren mektup yazmasını isteyen minik kız, “Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" derken, elele tutuşan iki çocuğun resmini çizdi.

Mihrimah Yüsna Arlı, depremde evleri yıkılanlara çok üzüldüğünü onlar için dua ettiğini, oyuncağının ulaştığı çocukla bir gün görüşmeyi umduğunu ekledi.