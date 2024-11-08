Kiralık villaya uyuşturucu baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kiralık bir villaya yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kiralık villaya uyuşturucu baskını: 6 kişi gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:04

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan kiralık bir villaya baskın düzenledi.

Villada yapılan aramalarda 80 gram skunk, 2 adet hassas terazi, bin adet kilitli poşet, 1 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 1 adet bıçak ve 8 bin 720 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetler ile ilgili adli işlemler başlatıldı.


Etiketler: #Fethiye #uyuşturucu

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