Kiralık villaya uyuşturucu baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:04

Güncelleme: 08.11.2024 - 16:04

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan kiralık bir villaya baskın düzenledi.

Villada yapılan aramalarda 80 gram skunk, 2 adet hassas terazi, bin adet kilitli poşet, 1 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 1 adet bıçak ve 8 bin 720 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetler ile ilgili adli işlemler başlatıldı.