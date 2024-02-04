Kırçuval Otel'de delil karartma riski

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yıkılan Kırçuval Otel’de TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da içinde bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ailelerinin şikâyetiyle 11 Şubat 2023’te tutuklanan otel sahibi AKP’li Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, mayın ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otelde yaşamını yitiren sporcular Emincan Kocabaş (28) ve Murat Çiloğulları’nın (20) ailelerinin avukatı Çağrı Sarıoğlu davadaki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Sürecin ağırdan alındığını iddia ederek delil karartma riskine dikkat çeken Sarıoğlu, “İlk bilirkişi raporu 12 Haziran 2023’te dosyaya geldi. Raporu eksik bulan savcı ek rapor için 22 Kasım 2023 başvuruda bulundu” dedi. “Yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir şey yapılmadan neden beklendi” sorusunu soran Sarıoğlu, bilirkişi raporunda isim isim sorumluların yer almayışı ve binanın yıkılmasındaki sebeplere de genel olarak değinilmediğini vurguladı.

‘TALEP İŞLEME ALINMADI’

Yaklaşık bir yıl geçmişken şüphelilerin serbest olmasının ve dosyada birçok bilgi sahibi kişinin beyanlarına henüz başvurulmamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çağrı Sarıoğlu şöyle devam etti: “Şüphelilerin delil karartma ihtimallerinin çok yüksek olmasından dolayı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevklerini talep etmiş bulunmaktayız. Talebimize ilişkin henüz bir işlem yapılmadı, beklemekte ve süreci dikkatle takip etmekteyiz.”

Deprem davalarının sınırlı sayıda üniversiteye yollanmasının da süreci uzattığına değinen Sarıoğlu, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ancak 6 ayda yeni bir bilirkişi raporu verebileceğini duyduk. Nedenini soruşturduğumuzda da ellerinde yaklaşık bin dosya olduğu öğrendik. Bu konuda da sürecin hızlanmasını sağlayacak bir sistem oluşturulmalı” dedi.