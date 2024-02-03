Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 14:45
Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kuşadası Körfezi'nde saat 14.25 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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