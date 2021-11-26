Kırık cep telefonla akılalmaz dolandırıcılık

26 Kasım 2021 Cuma, 13:53

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği'ne müracaatta bulunan 67 yaşındaki E.S.K., özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir erkek şahsa aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini, şahsın çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti.

Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldiğini ifade etti.

Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti. Kamera incelemesinde şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya’da yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.