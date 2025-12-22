Kırıkkale’de 3 üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir işletmeden satın alınan tavuğu tüketen R.D. (21), B.S. (21) ve S.B. (21) isimli öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler, durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrenciler, acil serviste tedavi altına alındı.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

3 öğrenci de tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.