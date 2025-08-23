Kırıkkale’de çıkan yangında yaklaşık 15 bin dönüm arazi zarar gördü

Kırıkkale’nin Çullu Mahallesi ile Çipi Deresi arasında ormanlık olmayan alanda yangın çıktı. Yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 15 bin dönüm arazi yangında zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Metin ve Mevlüt Eldemir kardeşler, tek bir dikkatsizliğin geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceğine dikkat çekerek, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise yayınladığı mesajını şu ifadelere yer verdi:

"Çullu Mahallemiz ile Çipi Deresi arasında orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, Orman İşletme ile birlikte ekiplerimizin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Geniş bir alanda etkili olan yangının, anız yakılması sonucu çıktığı tahmin edilmekte. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının büyük bir kısmının ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını unutmadan, daha duyarlı davranalım. Tek bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini bugün Kırıkkale’mizde de gördük. Geçmiş olsun” dedi.