Kırıkkale'de fabrikada iş cinayeti: 3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi

28.11.2025 14:25:00
Kırıkkale’de Yahşihan OSB’deki bir fabrikada hava kazanı üzerinde çalışma yapan iki işçi, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayıp üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mach-Tech firmasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş kazasında fabrika içerisinde hava kazanında kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #iş cinayetleri #Kırıkkale #OSB

