Kırıkkale’de kadın cinayeti: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Yaylacık Mahallesi 381’inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Tartışma üzerine Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabancayla Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. İki kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yaşar Ereli, Bahşili ilçesinde suç aletiyle yakalandı.