Kırıkkale’de sağanak sonrası toprak kayması: 9 yapı hasar gördü

2.05.2026 19:59:00
DHA
 Kırıkkale’nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kayması 9 yapıda hasara yol açtı. Bir ev kullanılamaz hale geldi.

 Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyü’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağışın ardından köyde toprak kayması oluştu.

BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlaklar oluştu. Kemal Karaburçak’a ait kerpiç ev, meydana gelen hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Karaburçak ve eşi geçici olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi.

AFAD İNCELEME BAŞLATTI 

Boş durumda olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar tespit edildi. AFAD ekiplerinin köyde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

