Kırıkkale’de sağanak sonrası toprak kayması: 9 yapı hasar gördü

Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyü’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağışın ardından köyde toprak kayması oluştu.
BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlaklar oluştu. Kemal Karaburçak’a ait kerpiç ev, meydana gelen hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Karaburçak ve eşi geçici olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi.
AFAD İNCELEME BAŞLATTI
Boş durumda olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar tespit edildi. AFAD ekiplerinin köyde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.