Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Roma döneminden kalma 'mezar steli' ele geçirildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın "Anadolu Mirası"nı koruma amacıyla Sulakyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, S.G. (47) ve M.C.K. (41) isimli şahısların evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, kireçtaşından yapılmış Roma Dönemi’ne ait bir "mezar steli" (Stel antik çağda, yekpare taştan yapılmış, mezar taşı, adak, resmi yazıt ya da sınır taşı) ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede eserin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu değerlendirildi. Eser, incelemelerin ardından Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne teslim edildi.