Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Roma döneminden kalma 'mezar steli' ele geçirildi

21.11.2025 10:15:00
ANKA
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Sulakyurt'ta Roma Dönemi’ne ait bir "mezar steli" ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın "Anadolu Mirası"nı koruma amacıyla Sulakyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, S.G. (47) ve M.C.K. (41) isimli şahısların evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, kireçtaşından yapılmış Roma Dönemi’ne ait bir "mezar steli" (Stel antik çağda, yekpare taştan yapılmış, mezar taşı, adak, resmi yazıt ya da sınır taşı) ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede eserin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu değerlendirildi. Eser, incelemelerin ardından Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne teslim edildi.

