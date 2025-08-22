Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale'nin plaka kodu ne? Kırıkkale'nin plaka numarası kaç? Kırıkkale ve ilçelerinin plaka harfleri...

22.08.2025 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kırıkkale’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kırıkkale ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kırıkkale plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRIKKALE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kırıkkale’nin plaka kodu 71 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Kırıkkale’de araç plakaları, 71 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kırıkkale Plaka Kodunun Anlamı

Kırıkkale’nin plaka kodu olan 71, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 71 sayısı, Kırıkkale’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırıkkale ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırıkkale’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Bahşili    71 B, 71 BH
Balışeyh    71 BL, 71 BY
Çelebi    71 C, 71 CL
Delice    71 D, 71 DE
Karakeçili    71 K, 71 KR
Keskin    71 KS, 71 KN
Sulakyurt    71 S, 71 SU
Yahşihan    71 Y, 71 YH
Merkez    71 M, 71 MR

