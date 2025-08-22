Kırıkkale'nin plaka kodu ne? Kırıkkale'nin plaka numarası kaç? Kırıkkale ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kırıkkale plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRIKKALE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kırıkkale’nin plaka kodu 71 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Kırıkkale’de araç plakaları, 71 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kırıkkale Plaka Kodunun Anlamı

Kırıkkale’nin plaka kodu olan 71, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 71 sayısı, Kırıkkale’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırıkkale ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırıkkale’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bahşili 71 B, 71 BH

Balışeyh 71 BL, 71 BY

Çelebi 71 C, 71 CL

Delice 71 D, 71 DE

Karakeçili 71 K, 71 KR

Keskin 71 KS, 71 KN

Sulakyurt 71 S, 71 SU

Yahşihan 71 Y, 71 YH

Merkez 71 M, 71 MR