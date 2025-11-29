Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale OSB'de 2 işçinin öldüğü iş kazasına ilişkin işletme sahibi tutuklandı

29.11.2025 21:54:00
AA
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı, işletme müdürü ve işletme şefi serbest bırakıldı.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

İlgili Konular: #iş cinayeti #Kırıkkale