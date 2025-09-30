Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde kaza: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

30.09.2025 15:05:00
Güncellenme:
DHA
Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde dolmuşun ağaca çarptığı kazada, 13 öğrenci yaralandı. Dolmuş şoförü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı kampüs dolmuşu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada dolmuştaki 13 öğrenci yaralandı.

İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dolmuş şoförü Mustafa B. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

