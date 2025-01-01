Kırıkkale'de 3 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı...
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
M.Ç. idaresindeki 71 ACU 732 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Köprülü Kavşağı'nda buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Bu sırada arkadan gelen A.P'nin kullandığı 06 EPP 930 plakalı otomobil ve H.G. yönetimindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan otomobille çarpıştı.
YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.P. ile minibüsteki K.Y, G.A, Ö.A, E.K. ve Ö.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan buzlanma nedeniyle polis ekipleri bulvarın merkez istikametini bir süre trafiğe kapattı.
Etiketler: #trafik kazası #Kırıkkale
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