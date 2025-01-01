Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:39

Kaza, gece saatlerinde Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 44 AFJ 005 plakalı otomobil ile O.İ. idaresindeki 44 ADE 790 plakalı araç çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #otomobil #kaza

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