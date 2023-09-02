Kırıkkale'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de bir aracın bagajındaki valizlerde 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 21:31
Kırıkkale'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir cipi durdurdu.

Cipin bagajında narkotik köpeği "Adam"ın desteğinde arama yapan ekipler, valizlere konulan 36 kilogram skunk buldu.

Gözaltına alınan sürücü B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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