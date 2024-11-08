Kırıkkale'de acı olay... Baca temizleyen kadın canından oldu!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:42

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:42

Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi 643. Sokak'ta acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Sünbül Şengül (51) adlı kadın, apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada yüksekliği 11 metre olan havalandırma boşluğuna düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şengül'ün cenazesinin ikindi namazını müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.