Cam silerken ikinci kattan düştü: Ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2’nci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Zeliha S. (56) ağır yaralandı.

Cam silerken ikinci kattan düştü: Ağır yaralandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:35

Olay, 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak’ta meydana geldi.

3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Zeliha S., evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Zeliha S., ailesinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zeliha S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #Cam #Beton

İlgili Haberler

Açık bırakılan rögara düştü, yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Açık bırakılan rögara düştü, yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti
Edirne’de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne’de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Futbol sahasına yıldırım düştü: 1 futbolcu hayatını kaybetti

Futbol sahasına yıldırım düştü: 1 futbolcu hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler