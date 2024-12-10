Kırıkkale'de çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:55

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki otomobilde, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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