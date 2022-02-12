Kırıkkale’de Covid-19 alarmı: Risk haritası kıpkırmızı oldu
Kırıkkale’de koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek uygulamadaki risk haritası yine kırmızıya döndü.
Kırıkkale’de Covid-19 pozitif vakalarında artış endişeye neden oluyor. Aşılama oranı yüzde 82 olan kentte, günlük pozitif vaka sayısı 500’lerin üzerine çıkı. Covid-19 vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıdı.
Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge dönüştü. Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken vaka sayılarının artışı ve yeni varyantların ortaya çıkması endişe verirken, sıcak hava nedeniyle rehavete kapılan vatandaşların maske takmadığı ve salgın tedbirlerini unuttuğu görüldü.
Kentin en işlek bölgelerinden birisi olan Sevgi Yolu’nda oluşan kalabalık görüntüler objektiflere yansıdı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, Covid-19 denetimleri sürüyor. Ekipler, açık ve kapalı alanlarda maskesiz yurttaşları uyardı.
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