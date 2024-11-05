Kırıkkale’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:53

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.E. ile Y.E.G. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. tutuklandı, Y.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kırıkkale #fetö #Fetö operasyonu

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