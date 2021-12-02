Kırıkkale’de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu

Kırıkkale’de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İHA
02 Aralık 2021 Perşembe, 15:24
Kırıkkale’de gıda zehirlenmesi: 11 lise öğrencisi hastanelik oldu
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir iş yerinden döner yemelerinin ardından rahatsızlandı.

Dursun D. (14), Emirhan A. (15), Kemal Ö. (15), Yaşar Eren A. (14), Mahir D. (15), Ali Ö. (15), Eren D. (17), Emirhan Ö. (16), Yunus Emre O. (17), Mustafa Dursun B. (17), Süleyman T. (18) isimli öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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