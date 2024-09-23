Kırıkkale'de halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. 1 ölü 1 yaralı

Kırıkkale'de şehir içi halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı (14) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. 1 ölü 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:03

Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda, akşam saatlerinde E.S. idaresindeki 71 ACK 341 plakalı Kırıkkale Belediyesi Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADM 596 plakalı motosiklete çarptı.

Devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı ve T.U.V. (14) savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Batuhan Akçalı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, T.U.V,'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #otobüs #Halk otobüsü

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