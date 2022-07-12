Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Hüseyin B. idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolunda Emre Y'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı otomobilli çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerle araçlardaki Yalçın T, Yakup Y, Asabil A, Yalçın T, Emre Ö, Kevser B, Filiz Efsun B. (10) ve Muhammet Buğra B. (8) yaralandı.
Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Asabil A. ve Emre Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- 'Asla kabul etmiyoruz'
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı