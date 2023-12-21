Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki asansör boşluğundan 1'inci kattaki zemine düşen işçi Tamer C. (20), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:17
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Olay, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki huzurevi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katındaki Tamer C., iddiaya göre; iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan 1'inci kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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