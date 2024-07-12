Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti operasyonu!

Kırıkkale’de kaçak ürün ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 50 bin makaron, 365 kaçak sigara, 145 elektronik sigara ve 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:56
Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti operasyonu!
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 5-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 50 bin adet makaron, 365 adet kaçak sigara, 145 adet elektronik sigara, 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


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