Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti operasyonu!
Kırıkkale’de kaçak ürün ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 50 bin makaron, 365 kaçak sigara, 145 elektronik sigara ve 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 5-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 50 bin adet makaron, 365 adet kaçak sigara, 145 adet elektronik sigara, 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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