Kırıkkale’de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale’de çarpışan otomobil ile pikap kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, T.T. idaresindeki 06 CVY 306 plakalı otomobil ile V.T.’nin kullandığı 48 KY 787 plakalı pikap çarpıştı.
Araçlar, çarpışma şiddetiyle kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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