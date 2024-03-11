Elazığ’da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:23
Elazığ’da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı
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Ulukent Mahallesi’nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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