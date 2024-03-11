Elazığ’da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:23

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:24

Ulukent Mahallesi’nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.