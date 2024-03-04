Elazığ’da pikap kamyonun altına girdi: 3 yaralı

Elazığ’da seyir halindeki pikap kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:45
Elazığ’da pikap kamyonun altına girdi: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Güneyçevre Yolu Hicret Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 DT 657 plakalı pikap, seyir halindeki 06 FL7386 plakalı kamyonla çarpıştı.

Pikabın kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı
Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe Opet!

Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe Opet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'

Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı
AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti

AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti
11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı

11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı
Meral Akşener isyan etti: 'Arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş, ne yaptık da partimize operasyon çekildi?'

Meral Akşener isyan etti: 'Arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş, ne yaptık da partimize operasyon çekildi?'
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu