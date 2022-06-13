Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre sürüklenerek takla atttı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski sanayi sitesi yakınında meydana geldi. Muhammer Ö. (19) yönetimindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, takla atarak durdu. Kazada, sürücü Muhammer Ö. ile otomobilde bulunan Yakup G. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekibinin dikkatli çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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