Kırıkkale'de pizza kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:56

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kontroller sırasında yolculardan F.C'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlının oturduğu koltuğun alt kısmındaki pizza kutusunun içinde 500 uyuşturucu hap ve 50 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.