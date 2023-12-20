Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD üyesi yakalandı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:07

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:07

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu K.A.F.’nin bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Ekipler, odalarda ve bazı bölmelerde arama yaptı.

Gizlendiği evde gözaltına alınan IŞİD üyesinin Irak mahkemelerince hakkında arama kararının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A.F., deport işlemi uygulanması için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.