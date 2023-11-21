İskenderun’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay’da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan H.G. ve F.G.’ye idari işlem yapılırken İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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