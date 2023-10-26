Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.Y. ile E.T. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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