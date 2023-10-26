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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:12
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y. ile E.T. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Kırıkkale uyuşturucu Operasyon

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