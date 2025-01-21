Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce sentetik ecza yakalandı!
Kentte polis ekiplerince, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 562 adet sentetik ecza, 8,1 gram sentetik kannabinoid ve 0,9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 562 adet sentetik ecza, 8,1 gram sentetik kannabinoid ve 0,9 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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