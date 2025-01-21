Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl ile Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutukladı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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