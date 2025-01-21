Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:05

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl ile Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutukladı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #gözaltı #şüpheli #uyuşturucu

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