Kırıklı’da maden direnişi büyüyor: İlk ocak için de adım atılacak

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Kırıklı Köyü mevkiinde açılması planlanan kömür madeni ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı da veren mahkeme, projenin mevcut haliyle hem çevresel hem de sosyal etkilerinin ciddi riskler taşıdığına hükmetti. Karar gereği, madeni açmak isteyen firmanın ÇED raporu hazırlayıp onay alması zorunlu hale geldi.

Kırıklı Köyü muhtarı Ali Rıza Özdemir konuyla ilgili gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Köyde 40 yıldır zaten bir maden olduğunu belirten Özdemir, “İkinci madenin açılmaması için her şeyi yapacağız. Buralar hep dedelerimizden kalma topraklar. Köy sakinleri geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Yaklaşık 40-45 yıldır halihazırda bir maden ocağı problemiyle uğraşıyoruz. Zamanında dedelerimiz,babalarımız bilinçsizce bu toprakları satmışlar ve bizde bunca yıldır maden ocağının bize yarattığı sorunlarla uğraşıyoruz. Maden ocağının her türlü pisliğinden etkileniyoruz. Ekinlerimizden verim alamıyoruz ve çok fazla zarara uğruyoruz. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, otlandıklarında ise hayvan zarar uğruyor. Yer altı su kaynaklarımızın kurumasına da sebep oldular. Köy içerisinden tırlar geçiyor. Günde 10-15 tır geçiyordur. Balkonlarımızda dahi oturamıyoruz. Kendi evimizde camlarımızı açmamızla her yerin toz olması bir oluyor. Yetiştirdiğimiz sebzelerimiz tozdan yenemeyecek hale geliyor” dedi.

Köyden zorunlu olarak göç etmek istemediklerini belirten Özdemir, “11 bin dönüm araziden bahsediliyor. Bu çok büyük bir alan ve eğer açılırsa günde 80-90 tırı köyümüzün içerisinden geçerken göreceğiz. Mahkeme süreci devam ediyor ancak yürütme durdu kararı alındı. Diğer hali hazırda çalışan madenden de asla memnun değiliz. İkinci açılacak madenin açılmasını kesin olarak ertelersek diğer maden için de elimizden geldiği kadarıyla çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.