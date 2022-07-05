Kırımoğlu: Yüzde yüz eminim mutlaka işgalcileri Ukrayna’dan kovacağız

05 Temmuz 2022 Salı, 17:45

Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (ETÜ) dünya barışı, Kırım Türkleri ile Türkiye, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik katkıları nedeniyle fahri doktora unvanı verilmesi için tören düzenlendi.

Tören, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Sovyetler Birliği döneminde yaşadıklarına ilişkin bir belgeselin sunumuyla başladı.

Kırımoğlu, "Bu diplomayı ben özgürlük adına hiç yılmayan, daima mücadele veren halkımız adına kabul ediyorum." dedi.

Kırımoğlu, Kırım Türklerinin ne zaman başlarına bir felaket gelse gözlerini Türkiye'ye çevirdiklerini ve "Acaba Türkiye bize bu durumda ne destek verebilir?" diye düşündüklerini aktararak, "Şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti elinden geldiği kadar, imkanları çerçevesi bize destek vermektedir" dedi.

Kırımoğlu ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus güçlerinin Ukrayna güçlerinden nicelik olarak daha fazla olduğuna işaret ederek, "Ama yüzde yüz eminim mutlaka bu işgalcileri Ukrayna’dan kovacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kırımoğlu'na fahri doktora diploması ile şekil ve işlemeleriyle gücü sembolize eden bir baston takdim etti.