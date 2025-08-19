Kırklareli'nin plaka kodu ne? Kırklareli'nin plaka numarası kaç? Kırklareli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 10:50:00
Kırklareli’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kırklareli ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kırklareli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRKLARELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kırklareli’nin plaka kodu 39 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Kırklareli’de araç plakaları, 39 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kırklareli Plaka Kodunun Anlamı

Kırklareli’nin plaka kodu olan 39, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
39 sayısı, Kırklareli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırklareli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırklareli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kırklareli İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Kırklareli Merkez    39 A, 39 AC
Babaeski    39 B, 39 BB
Demirköy    39 D
Kofçaz    39 K
Lüleburgaz    39 L, 39 LB
Pehlivanköy    39 P
Pınarhisar    39 PH
Vize    39 V

