Kırklareli'nin plaka kodu ne? Kırklareli'nin plaka numarası kaç? Kırklareli ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kırklareli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRKLARELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kırklareli’nin plaka kodu 39 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Kırklareli Plaka Kodunun Anlamı

39 sayısı, Kırklareli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırklareli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırklareli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kırklareli İlçeleri ve Plaka Harfleri

Kırklareli Merkez 39 A, 39 AC

Babaeski 39 B, 39 BB

Demirköy 39 D

Kofçaz 39 K

Lüleburgaz 39 L, 39 LB

Pehlivanköy 39 P

Pınarhisar 39 PH

Vize 39 V