Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kırklareli, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kırklareli'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kırklareli’nin telefon kodu kaç? Kırklareli’nin alan kodu kaç?

KIRKLARELİ'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Kırklareli iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0288’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kırklareli için bu kod 288 olarak belirlenmiştir.

KIRKLARELİ'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.