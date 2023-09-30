Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı... 1 şüpheli gözaltında!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:56
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı... 1 şüpheli gözaltında!
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.



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