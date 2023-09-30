Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı... 1 şüpheli gözaltında!
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Player Alanı
düzensiz göç düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi göçmen göçmen kaçakçılığı gözaltı hudut Kırklareli Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!