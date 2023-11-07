Kırklareli’nde 34 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 34 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:34
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 2 ayrı bölgede kaçak göçmenlerin bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler bölgelerde 34 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmeneler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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