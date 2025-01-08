Kırklareli’nde 49 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde 49 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:02

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 49 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli #göçmen #kaçak göçmen

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