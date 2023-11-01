Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonet ile hafif ticari araçta 50 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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