Kırklareli’nde 6 kişiye mezar olan işletmenin sahibi tutuklandı
Kırklareli’nin İğneada beldesinde yaşanan sel sonucu 6 kişiye mezar olan ruhsatsız işletmenin sahibi de tutuklandı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aranan işletme sahibi Bülent B.’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Bülent B.’nin üzerinde 12 bin 200 dolar ile pasaport ele geçirildiği öğrenildi
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