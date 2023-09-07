Son Dakika: Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 6'ya çıktı!

Son dakika haberi.. Kırklareli'nde sel felaketinde kayıp olan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 6'ya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:53
Son Dakika: Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 6'ya çıktı!
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Kırklareli'nde sel felaketinde kayıp olan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 6'ya yükseldi. 

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Kırklareli yükseldi sel felaketi sel

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